Tallink готов восстановить паромное сообщение из Риги, но при одном условии

Министр сообщения Атис Швинка пояснил, что в 2007 году некоторые районы были намеренно исключены из территории Рижского порта. "Это территория Андрейосты, которая была передана в частные руки. Каким бы ни было решение, оно необратимо, и Рижский порт потерял эти территории. Могут ли там когда-нибудь появиться паром и паромный терминал? Это для меня большой вопрос", - сказал министр.