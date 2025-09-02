Это лето в Латвии - самое холодное с 2017 года и самое дождливое с 2016 года

Календарное лето 2025 года в Латвии было самым прохладным с 2017 года и самым дождливым с 2016 года, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Средняя температура воздуха в июне, июле и августе составила +16,4 градуса, что на две десятых градуса ниже нормы. Предыдущее более прохладное, чем обычно, лето было в 2017 году, когда средняя температура воздуха не превышала +15,6 градуса.