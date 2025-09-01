"Агрессор должен заплатить": Европа намерена еще глубже залезть в российскую кубышку
Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен приветствует предложение Литвы использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.
«Мы приветствуем предложение Литвы», — сказала прибывшая сегодня с визитом в Литву председатель Еврокомиссии.
ЕС в настоящее время получает проценты от замороженных российских активов, которые оно выделяет в помощь Украине. По словам фон дер Ляйен, эта сумма уже достигает 3,7 млрд евро и будет только расти.
После того, как Россия начала масштабное вторжение на Украину в феврале 2022 года, ЕС заморозил около 200 млрд евро средств российского Центробанка — это большая часть замороженных активов Москвы по всему миру. Около 90% этих средств хранится в бельгийской международной депозитарной организации Euroclear.
«Мы также рассматриваем дальнейшие шаги и наилучшее использование этих активов, — сказала председатель Еврокомиссии. — Одно ясно: Россия, агрессор, должна ответить за свои действия и заплатить за ущерб и агрессию. (...) Поэтому мы рассматриваем возможность дополнительного использования незапланированной дополнительной прибыли от замороженных средств».
Вильнюс, в свою очередь, предлагает ЕС временно перенять замороженные активы и использовать их, предоставив Украине кредит, либо перевести их в специальный фонд ЕС или недавно созданный целевой фонд для получения большей выгоды.
