"Агрессор должен заплатить": Европа намерена еще глубже залезть в российскую кубышку

После того, как Россия начала масштабное вторжение на Украину в феврале 2022 года, ЕС заморозил около 200 млрд евро средств российского Центробанка — это большая часть замороженных активов Москвы по всему миру. Около 90% этих средств хранится в бельгийской международной депозитарной организации Euroclear.