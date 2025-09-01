Режем бюджет по-дорогому! Министр сообщения Швинка отправляется "стричь" деньги для отрасли на люксовом авто

Audi Q6 e-tron — это компактный кроссовер класса «люкс». Цена нового автомобиля может достигать около 80 000 евро. В декларации отмечено, что Швинка ездит на модели 2024 года. Там же сказано, что он является акционером SIA Ammolite и SIA LIC. В прошлом году Швинка получил доход как в Министерстве обороны, где он тогда был парламентским секретарем (83 555,67 евро), так и в семейной компании SIA Ammolite (84 470,50 евро в виде дивидендов), где ему принадлежит контрольный пакет (62,50 %). Кроме того, он получил дивиденды от AS Swedbank в размере 2469,19 евро. В декларации упомянуты также долговые обязательства Швинки на сумму 14 667,37 евро, однако в то же время он выдал займов более чем на 550 000 евро, то есть свыше полумиллиона.