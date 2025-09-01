Режем бюджет по-дорогому! Министр сообщения Швинка отправляется "стричь" деньги для отрасли на люксовом авто
Недавно на улицах Старой Риги журнал Kas Jauns заметил министра сообщения Атиса Швинку, который от здания Министерства финансов гордо направлялся к не менее гордому немецкому автомобилю.
Министр сообщения Атис Швинка («Прогрессивные») отправился на одну из встреч по обсуждению бюджета за рулем черного Audi Q6 e-tron, чью впечатляющую внешность дополняет не менее впечатляющий салон из черной кожи.
Немецкий производитель Audi выпускает электромобили Q6 e-tron, которые стремительно завоевывают славу как одни из самых стильных и востребованных. В декларации должностного лица Атиса Швинки указано, что автомобиль, на котором он отправился «резать государственный бюджет», находится в «пользовании» министра.
Audi Q6 e-tron — это компактный кроссовер класса «люкс». Цена нового автомобиля может достигать около 80 000 евро. В декларации отмечено, что Швинка ездит на модели 2024 года. Там же сказано, что он является акционером SIA Ammolite и SIA LIC. В прошлом году Швинка получил доход как в Министерстве обороны, где он тогда был парламентским секретарем (83 555,67 евро), так и в семейной компании SIA Ammolite (84 470,50 евро в виде дивидендов), где ему принадлежит контрольный пакет (62,50 %). Кроме того, он получил дивиденды от AS Swedbank в размере 2469,19 евро. В декларации упомянуты также долговые обязательства Швинки на сумму 14 667,37 евро, однако в то же время он выдал займов более чем на 550 000 евро, то есть свыше полумиллиона.
Между тем стоит отметить, что бюджет 2026 года дается нелегко. Нужно искать способы жить максимально экономно, однако выступление премьер-министра Эвики Силини в передаче LTV «Kas notiek Latvijā?» («Что происходит в Латвии?»), мягко говоря, вызвало множество вопросов о том, насколько глава правительства осведомлена о процессе подготовки бюджета. В то же время и социальные партнёры, вовлеченные в этот процесс, выразили недовольство тем, как формируется бюджет следующего года.