Больничный по требованию: как в Латвии превращают лист нетрудоспособности в прикрытие
Кардиолог Андрис Скриде в эфире TV24 признал, что в Латвии больничные листы нередко используются недобросовестно, а врачи оказываются в роли «заложников» давления пациентов.
«Сейчас при выписке больничного можно указать три или четыре причины, почему врач его оформил. Первая — это несчастный случай на работе, вторая, насколько помню, туберкулёз, и третья — “другое”. Никакой статистики это не даёт. Мне даже хотелось иногда уточнить, что это за “другое”, но такой возможности нет. Поэтому здесь я скорее полностью согласен с Министерством здравоохранения», — в передаче «Preses klubs» рассказал профессор Рижского университета им. Страдиня, кардиолог и руководитель Skrides Sirds klīnika Андрис Скриде.
По его словам, важно, чтобы это не усложняло работу семейных врачей, которые и так перегружены. Однако причина изменений очевидна: действительно есть случаи, и их немало. «Когда я работал председателем комиссии в 13-м Сейме, мы рассматривали эти вопросы. Недобросовестное использование больничных листов существует, я не стану говорить в процентах, но это так. И не всегда речь идёт о том, что кто-то хочет поехать в отпуск или ведёт судебные дела», — добавил Скриде.
При этом, подчеркнул он, не всегда виноваты врачи. Иногда медиков вынуждают выписывать такие листы, ставя их в положение «заложников», ведь люди сейчас бывают очень агрессивны. «Любой человек в Латвии знает: если есть проблемы с законом, то сначала появляется больничный лист, и мы понимаем, что он выдуманный. Здесь должны подключиться и Инспекция здравоохранения, которая контролирует больничные листы, и Минздрав, и семейные врачи. Нужно найти компромисс, как сделать так, чтобы не было фальшивых больничных», — резюмировал Скриде.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что Минздрав предлагает указывать диагноз в листах нетрудоспособности, чтобы получить точную статистику заболеваний среди работающих. Врачи опасаются утечки данных и бюрократии, ведь диагнозы уже фиксируются в других системах. Решение должно быть разработано до марта 2026 года.