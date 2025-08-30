Искусственный интеллект поможет Латвии отгородиться от России технологически. Работы уже идут
Государственное акционерное общество Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) строит технологическую инфраструктуру охраны восточной границы страны протяженностью более 450 километров.
Разработанное LVRTC технологическое решение является дополнением к уже возведенному физическому заграждению — забору. Физическая инфраструктура создает материальный барьер, который нарушителям необходимо преодолеть, тогда как технологическая инфраструктура позволит своевременно выявлять нарушителей и реагировать превентивно.
«Созданное технологическое решение является самым масштабным комплексом инноваций, а также крупнейшим на данный момент применением искусственного интеллекта в Латвии», — заявил председатель правления LVRTC Гиртс Озолс. Уже сейчас на нескольких сотнях километров ведутся строительные работы, а на отдельных участках их темпы опережают установленные сроки. Один участок частично завершен, и в настоящее время погранслужба приступила к тестированию.
Технологический забор — это формирование инфраструктуры, включающей сети оптоволоконных кабелей, систему электроснабжения, мачты видеонаблюдения, сеть передачи данных, инфраструктуру технологических средств контроля периметра и другую связанную инфраструктуру, а также программное обеспечение, способное сопоставлять данные сенсоров, обеспечивая тем самым возможность в реальном времени реагировать на такие угрозы, как гибридная война, организованная преступность, незаконная миграция и другие. Проект софинансируется Европейским союзом. LVRTC реализует его в сотрудничестве с Государственной погранохраной.
