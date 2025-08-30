Искусственный интеллект поможет Латвии отгородиться от России технологически. Работы уже идут

«Созданное технологическое решение является самым масштабным комплексом инноваций, а также крупнейшим на данный момент применением искусственного интеллекта в Латвии», — заявил председатель правления LVRTC Гиртс Озолс. Уже сейчас на нескольких сотнях километров ведутся строительные работы, а на отдельных участках их темпы опережают установленные сроки. Один участок частично завершен, и в настоящее время погранслужба приступила к тестированию.