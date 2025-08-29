По доле жителей, пользующихся смарт-устройствами, население ЛР обошло многие страны ЕС
В 2024 году 70,9% жителей ЕС использовали устройства с подключением к интернету, так называемые «умные» устройства, или интернет вещей (IoT).
Наибольшая доля пользователей таких устройств была зафиксирована в Нидерландах (94,8%), Ирландии (90,6%) и Дании (87,0%). Наименьшие показатели отмечены в Польше (46,1%), Болгарии (50,8%) и Румынии (56,6%).
В Латвии 68,03% населения имели различные смарт-устройства. Это больше, чем в Словакии, Венгрии, Хорватии, Литве, Греции, Румынии, Болгарии и в Польше.
Среди различных типов устройств наиболее распространенными в 2024 году были телевизоры с подключением к интернету — их использовали 57,9% опрошенных. На втором месте — носимые устройства, такие как смарт-часы и фитнес-браслеты (29,9%).
Каждый пятый сообщил об использовании игровых консолей (19,5%) и домашних аудиосистем с подключением к интернету (19,3%). Кроме того, 16,0% респондентов пользовались виртуальными ассистентами в виде «умных колонок».
Устройства для автоматизации дома использовались реже. В 2024 году 14,2% жителей ЕС применяли системы управления энергопотреблением, 12,8% — «умную» бытовую технику, 11,8% — системы домашней безопасности.
Кроме того, 10,5% сообщили об использовании автомобиля с встроенным беспроводным соединением, 7,9% — медицинских устройств IoT, а 2,3% — интернет-игрушек.
Кстати, как ранее писал Otkrito.lv, с 20 июня в Латвии вступили в силу новые стандарты для продажи смартфонов и планшетов.