Никаких переходных периодов: с 20 июня вступают в силу новые стандарты для продажи смартфонов и планшетов
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С 20 июня - новые правила энергомаркировки для смартфонов и планшетов.
В Латвии

Никаких переходных периодов: с 20 июня вступают в силу новые стандарты для продажи смартфонов и планшетов

Отдел информации

Otkrito.lv

Центр защиты прав потребителей информирует, что с 20 июня 2025 года вступят в силу новые требования по энергомаркировке для мобильных телефонов, смартфонов и планшетов. Эти требования помогут потребителям легче сравнивать устройства по энергоэффективности, прочности и ремонтопригодности.

Где должна быть размещена энергомаркировка?

  • В магазине: рядом с товаром, на видном месте, четко указывающая на конкретную модель;
  • В интернет-магазине: энергомаркировка и информационный лист должны быть видны рядом с ценой;
  • В рекламе и технических материалах: необходимо указывать класс энергоэффективности устройства и диапазон классов.

Энергомаркировка будет содержать информацию о:

  • Времени автономной работы за один цикл зарядки – сколько времени устройство работает на одной полной зарядке;
  • Классе ударопрочности – физической прочности устройства к ударам;
  • Классе ремонтопригодности – насколько легко устройство можно отремонтировать, включая доступность запасных частей и необходимых инструментов;
  • Циклической стойкости батареи – сколько циклов зарядки выдерживает батарея до снижения ее емкости до 80%;
  • Степени защиты корпуса (IP-код) – защите от влаги и пыли.

ВАЖНО!

  • Переходный период не предусмотрен.
  • Новые требования будут касаться только новых моделей, которые поступят в продажу после 20 июня 2025 года.

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