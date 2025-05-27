С 20 июня - новые правила энергомаркировки для смартфонов и планшетов.
В Латвии
Вчера 15:06
Никаких переходных периодов: с 20 июня вступают в силу новые стандарты для продажи смартфонов и планшетов
Центр защиты прав потребителей информирует, что с 20 июня 2025 года вступят в силу новые требования по энергомаркировке для мобильных телефонов, смартфонов и планшетов. Эти требования помогут потребителям легче сравнивать устройства по энергоэффективности, прочности и ремонтопригодности.
Где должна быть размещена энергомаркировка?
- В магазине: рядом с товаром, на видном месте, четко указывающая на конкретную модель;
- В интернет-магазине: энергомаркировка и информационный лист должны быть видны рядом с ценой;
- В рекламе и технических материалах: необходимо указывать класс энергоэффективности устройства и диапазон классов.
Энергомаркировка будет содержать информацию о:
- Времени автономной работы за один цикл зарядки – сколько времени устройство работает на одной полной зарядке;
- Классе ударопрочности – физической прочности устройства к ударам;
- Классе ремонтопригодности – насколько легко устройство можно отремонтировать, включая доступность запасных частей и необходимых инструментов;
- Циклической стойкости батареи – сколько циклов зарядки выдерживает батарея до снижения ее емкости до 80%;
- Степени защиты корпуса (IP-код) – защите от влаги и пыли.
ВАЖНО!
- Переходный период не предусмотрен.
- Новые требования будут касаться только новых моделей, которые поступят в продажу после 20 июня 2025 года.