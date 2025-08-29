Ушел из жизни муж легендарной балерины Майи Плисецкой, всемирно известный композитор Родион Щедрин

В 1958 году Щедрин женился на тогдашней всемирно известной балерине Майе Плисецкой, которая была почти на семь лет старше его и незадолго до этого развелась с латышским артистом балета Марисом Лиепой. Они были неразлучной парой до самой смерти Плисецкой в ​​2015 году. В мемуарах ее брата упоминается признание Майи: «Щедрин дарил мне не бриллианты, а балеты и поддерживал меня на плаву».