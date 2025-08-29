Ушел из жизни муж легендарной балерины Майи Плисецкой, всемирно известный композитор Родион Щедрин
В возрасте 92 лет умер композитор Родион Щедрин. Об этом сообщили пресс-службы Большого и Мариинского театров.
Родион Щедрин умер в ночь на пятницу, 29 августа, сообщается на сайте Большого театра. По данным ТАСС, композитор скончался в немецкой больнице после продолжительной болезни.
«Родион Щедрин — это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры. Его оперы, балеты и симфонические сочинения многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира. <…> Это огромная трагедия и невосполнимая потеря для всего мира искусства», — заявили в обоих театрах. New York Times в своем некрологе назвала Щедрина композитором, который «запечатлел русскую душу».
Щедрин, в числе прочего, создал семь опер, пять балетов, три симфонии и четырнадцать концертов. На протяжении своей карьеры он регулярно обращался к русской литературе, сказкам и традициям православной церкви. Еще в студенческие годы он писал романсы на стихи Владимира Маяковского, а первым балетом Щедрина стал «Конёк-Горбунок» по одноименной сказке Петра Ершова. Композитор продолжил перекладывать классическую русскую литературу на музыку. Среди его произведений — балеты «Анна Каренина» (по роману Льва Толстого), «Чайка» и «Дама с собачкой» (по сюжетам Антона Чехова), оперы «Мертвые души» (по книге Николая Гоголя), «Очарованный странник» и «Левша» (по повестям Николая Лескова).
В 1958 году Щедрин женился на тогдашней всемирно известной балерине Майе Плисецкой, которая была почти на семь лет старше его и незадолго до этого развелась с латышским артистом балета Марисом Лиепой. Они были неразлучной парой до самой смерти Плисецкой в 2015 году. В мемуарах ее брата упоминается признание Майи: «Щедрин дарил мне не бриллианты, а балеты и поддерживал меня на плаву».
Будучи выдающимися творцами, Щедрин и Плисецкая в 1991 году в порядке исключения получили гражданство Литовской Республики, поскольку ранее у них сложились тесные связи с литовскими музыкантами, и поселились в доме на берегу Тракайского озера. В 2009 году Щедрин посвятил Литве симфоническую фреску «Литовская сага».