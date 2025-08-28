Келлог об ударе России по Киеву: "Эти ужасающие атаки угрожают миру, к которому стремится президент США"
Массированная атака России с применением дронов и ракет, которой в прошедшую ночь подверглась Киев, подрывает усилия президента США Дональда Трампа во имя мира, заявил в четверг на платформе X специальный посланник президента США Кит Келлог.
«Прошлой ночью Россия совершила вторую по величине воздушную атаку за всё время войны, использовав 600 дронов и 31 ракету. Цели? Не солдаты и оружие, а жилые районы Киева — были взорваны пассажирские поезда, офисы миссий ЕС и Великобритании, а также мирные жители», — отметил дипломат.
Он также опубликовал фотографии, на которых видны разрушенные в результате российских ударов дома.
«Эти ужасающие атаки угрожают миру, к которому стремится президент США», — подчеркнул Келлог.
Last night Russia launched the second largest aerial attack of the war with 600 drones and 31 missiles. The targets? Not soldiers and weapons but residential areas in Kyiv—blasting civilian trains, the EU & British mission council offices, and innocent civilians.— Keith Kellogg (@generalkellogg) August 28, 2025
В результате массированного удара дронами и ракетами по Киеву в прошедшую ночь погибли как минимум 19 человек, серьёзные повреждения получили многие здания, в том числе офисы миссии ЕС и Британского совета.