Келлог об ударе России по Киеву: "Эти ужасающие атаки угрожают миру, к которому стремится президент США"
фото: Kantorowicz Torres/SIPA/Shutterstock/ Vida Press
Пятиэтажное жилое здание в Дарницком районе было разрушено в результате ракетного удара России.
В мире

Келлог об ударе России по Киеву: "Эти ужасающие атаки угрожают миру, к которому стремится президент США"

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Массированная атака России с применением дронов и ракет, которой в прошедшую ночь подверглась Киев, подрывает усилия президента США Дональда Трампа во имя мира, заявил в четверг на платформе X специальный посланник президента США Кит Келлог.

«Прошлой ночью Россия совершила вторую по величине воздушную атаку за всё время войны, использовав 600 дронов и 31 ракету. Цели? Не солдаты и оружие, а жилые районы Киева — были взорваны пассажирские поезда, офисы миссий ЕС и Великобритании, а также мирные жители», — отметил дипломат.

Он также опубликовал фотографии, на которых видны разрушенные в результате российских ударов дома.

«Эти ужасающие атаки угрожают миру, к которому стремится президент США», — подчеркнул Келлог.

Темы

УкраинаВойна в УкраинеКиевРоссияСШАЕС

Другие сейчас читают