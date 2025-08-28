В результате удара РФ по Киеву серьезно повреждено представительство ЕС в Украине

Верховный представитель Кая Каллас назвала этот нападение «выбором эскалации и насмешки над мирными усилиями», имея в виду миссию, возглавляемую президентом США Дональдом Трампом и поддерживаемую европейскими союзниками. В настоящее время переговоры сосредоточены на разработке гарантий безопасности для Украины и организации личной встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, которую последний, по-видимому, стремится избежать. В своей реакции Зеленский призвал международное сообщество усилить давление на Россию для ведения серьёзных переговоров.