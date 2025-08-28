В результате удара РФ по Киеву серьезно повреждено представительство ЕС в Украине
В результате последнего удар РФ по Киеву серьёзно повреждено представительство Европейского Союза в украинской столице, объявила в четверг посол ЕС Катарина Мазернова.
В результате ночного обстрела погибло более 10 человек и ранены десятки, отмечены масштабные разрушения по всему городу.
«Это истинный ответ Москвы на усилия по достижению мира», — заявила Мазернова. Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, подтвердила, что все члены делегации ЕС «в безопасности».
«Россия должна немедленно прекратить свои бесцельные атаки на гражданскую инфраструктуру и присоединиться к переговорам о справедливом и прочном мире», — написала она в социальных сетях. Антониу Кошта, президент Европейского совета, выразил «ужас» по поводу удара и поддержал украинский народ и сотрудников ЕС.
«ЕС не поддастся запугиванию. Агрессия России лишь укрепляет нашу решимость стоять на стороне Украины и её народа», — сказал Кошта.
Верховный представитель Кая Каллас назвала этот нападение «выбором эскалации и насмешки над мирными усилиями», имея в виду миссию, возглавляемую президентом США Дональдом Трампом и поддерживаемую европейскими союзниками. В настоящее время переговоры сосредоточены на разработке гарантий безопасности для Украины и организации личной встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, которую последний, по-видимому, стремится избежать. В своей реакции Зеленский призвал международное сообщество усилить давление на Россию для ведения серьёзных переговоров.
«Россия по-прежнему не боится последствий. Россия по-прежнему пользуется тем, что хотя бы часть мира закрывает глаза на убитых детей и ищет оправдания Путину», — сказал Зеленский.
«Настало время новых жёстких санкций против России за всё, что она делает. Все сроки уже нарушены, десятки возможностей для дипломатии упущены. Россия должна нести ответственность за каждый удар, за каждый день этой войны».