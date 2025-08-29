Жителя Даугавпилса оштрафовали на 300 евро за публикацию георгиевской ленточки в соцсетях
Житель Даугавпилса Алексей Рыжов оштрафован Госполицией на 300 евро за публикацию в Facebook изображения с георгиевской ленточкой. В постановлении сказано, что георгиевская лента является символом, прославляющим военную агрессию России.
В документе от 27 августа 2025 года отмечается, что «7 мая 2025 года в 14:54 пользователь Facebook Алексей Рыжов опубликовал изображение, на котором изображена георгиевская лента с надписями на русском языке: “передай георгиевскую ленточку”, “я буду праздновать 9 мая”.
Полиция ссылается на статью 13¹ Закона об административных нарушениях, где указано: "За использование символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления, в публичных местах (…) применяется предупреждение или штраф". В случае Рыжова было принято решение о наказании в виде денежного штрафа: "назначить административный штраф в размере 60 штрафных единиц, что составляет 300 евро".
Кстати, в комментариях у Алексей отметилась женщина, связанная с другим резонансным случаем, когда летом 2024 года несколько человек пели советскую песню "Катюша" в общественном транспорте после праздника города в Даугавпилсе. Она написала: "Мой штраф за участие в хоровом пенсии в городском транспорте в 24 году на день города Даугавпилса был 300 €. Сейчас он уже у судебных исполнителей - 1260 €. На вопрос, планирует ли она заплатить штраф, она ответила: "Не буду! И у меня ничего, кроме несовершеннолетнего ребенка и двух котов, своего нет! Ничего на меня не записано!"
Георгиевская лента в Латвии официально запрещена с 2022 года как символ, связанный с оправданием российской военной агрессии против Украины. Использование ленточки на массовых мероприятиях, а также её публичная демонстрация может повлечь административный штраф.