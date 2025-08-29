Жителя Даугавпилса оштрафовали на 300 евро за публикацию георгиевской ленточки в соцсетях

Кстати, в комментариях у Алексей отметилась женщина, связанная с другим резонансным случаем, когда летом 2024 года несколько человек пели советскую песню "Катюша" в общественном транспорте после праздника города в Даугавпилсе. Она написала: "Мой штраф за участие в хоровом пенсии в городском транспорте в 24 году на день города Даугавпилса был 300 €. Сейчас он уже у судебных исполнителей - 1260 €. На вопрос, планирует ли она заплатить штраф, она ответила: "Не буду! И у меня ничего, кроме несовершеннолетнего ребенка и двух котов, своего нет! Ничего на меня не записано!"