"Ситуация печальная": один из крупнейших банков Латвии поражен отношением клиентов к своим будущим пенсиям
Один из крупнейший банков Латвии - SEB - объявил о том, что с 1 августа значительно снизил комиссию за управление планами второго уровня пенсионных накоплений.
Как информирует банк, фиксированная ставка комиссии уменьшена с 0,43% до 0,34–0,36%, что позволит клиентам в настоящее время экономить в среднем 6,25 евро в год, а за годы обеспечит больший накопленный пенсионный капитал.
Банк также сообщает, что интерес к пенсионным накоплениям по-прежнему низкий. Опрос показал, что интерес населения к размеру будущей пенсии по-прежнему невысок — за последний год им интересовались лишь 40% респондентов.
"Ситуация была столь же печальной и в предыдущих опросах", - отмечает банк.
Еще год назад более половины участников сообщали, что не имеют представления о размере своей будущей пенсии, о текущих накоплениях и, что самое важное, о том, кто их управляет. Но если год назад информацию о пенсионном плане второго уровня приходилось искать на портале latvija.lv, то сейчас она доступна в интернет-банке.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что крупнейший в Латвии банк объявил клиентам, что будущие пенсии увеличатся у них на десятки тысяч евро.