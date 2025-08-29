"Ситуация печальная": один из крупнейших банков Латвии поражен отношением клиентов к своим будущим пенсиям

Еще год назад более половины участников сообщали, что не имеют представления о размере своей будущей пенсии, о текущих накоплениях и, что самое важное, о том, кто их управляет. Но если год назад информацию о пенсионном плане второго уровня приходилось искать на портале latvija.lv, то сейчас она доступна в интернет-банке.