Спаси себя сам: жителям Латвии расскажут, как на свои деньги организовать в домах бомбоубежища

«Многие жители сейчас испытывают тревогу — где укрыться в случае чрезвычайной ситуации и может ли подвал их дома вообще служить такой цели. Во время вебинара мы ответим на самые важные вопросы и разъясним, можно ли и каким образом перестройку подвала жители могут выполнить своими силами и при низких затратах», - подчеркивают организаторы мероприятия.