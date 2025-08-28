Спаси себя сам: жителям Латвии расскажут, как на свои деньги организовать в домах бомбоубежища
Текущая ситуация с безопасностью в мире и недавно принятые изменения в нормативном регулировании Латвии все чаще заставляют задаваться вопросом: подходят ли наши дома и подвалы в качестве укрытий в чрезвычайных ситуациях?
В соответствии с поправками к Закону о гражданской защите и управлении катастрофами Министерство экономики разработало новый нормативный акт — «Строительные нормы укрытий LBN 210-25», который правительство приняло 22 июля этого года. Эти строительные нормы определяют, каким требованиям должны соответствовать укрытия, чтобы они могли обеспечить безопасность людей.
Чтобы разъяснить новые требования и дать практические советы жителям многоквартирных домов, 11 сентября в 18:30 на платформе Būves nākotnei пройдет бесплатный вебинар «Бомбоубежища: введение в нормативное регулирование и конструктивная адаптация подвалов».
На вебинаре расскажут:
- как новое регулирование LBN 210-25 влияет на приспособление подвалов жилых домов для укрытий;
- каковы конструктивные ограничения и возможности подвальных помещений;
- какие минимальные требования необходимо соблюдать для обеспечения безопасности;
- практические советы экспертов и ответы на вопросы слушателей.
«Многие жители сейчас испытывают тревогу — где укрыться в случае чрезвычайной ситуации и может ли подвал их дома вообще служить такой цели. Во время вебинара мы ответим на самые важные вопросы и разъясним, можно ли и каким образом перестройку подвала жители могут выполнить своими силами и при низких затратах», - подчеркивают организаторы мероприятия.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что латвийских строителей обязали возводить дома с бомбоубежищами. Но это может привести к неожиданным последствиям.