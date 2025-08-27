Глава МИД Эстонии: у стран Балтии есть законные права на замороженные активы России

«Очевидно, что заявления Путина о стремлении к миру были лишь притворством – на самом деле он целенаправленно продолжает преследовать свою цель подчинить себе Украину и реформировать европейский порядок безопасности в соответствии со своими интересами. Поэтому мы должны сохранять нынешний курс: всесторонне поддерживать жертву агрессии и оказывать давление на агрессора, чтобы положить конец войне», – сказал Цахкна. Кроме того, министры подтвердили, что Эстония и Латвия безотлагательно поддерживают начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Европейский союз.