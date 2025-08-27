Глава МИД Эстонии: у стран Балтии есть законные права на замороженные активы России
На встрече глав МИД Эстонии и Латвии в Тарту эстонский министр Маргус Цахкна заявил о законных основаниях для использования замороженных российских активов и призвал Европу усилить давление на агрессора, поддержав Украину.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна в среду в Тарту на совместном заседании правительств Эстонии и Латвии после встречи с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже заявил, что у стран Балтии есть законные основания для использования замороженных активов России и что европейские страны могут последовать их примеру. «Европа предпринимает все больше усилий, чтобы увеличить цену войны для России, и необходимо продвигаться вперед в вопросе использования замороженных активов России.
У стран Балтии есть законное основание для использования замороженных активов, и мы надеемся, что крупные европейские страны последуют этому примеру», – сказал Цахкна Байбе Браже.
Министры также обсудили возможности совместного противодействия уклонению от санкций и подчеркнули необходимость быстро продвигаться вперед с 19-м пакетом санкций.
«Очевидно, что заявления Путина о стремлении к миру были лишь притворством – на самом деле он целенаправленно продолжает преследовать свою цель подчинить себе Украину и реформировать европейский порядок безопасности в соответствии со своими интересами. Поэтому мы должны сохранять нынешний курс: всесторонне поддерживать жертву агрессии и оказывать давление на агрессора, чтобы положить конец войне», – сказал Цахкна. Кроме того, министры подтвердили, что Эстония и Латвия безотлагательно поддерживают начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Европейский союз.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Латвии Байба Браже удостоена ордена "За заслуги" II степени — за весомый вклад в поддержку Украины, укрепление двусторонних связей и продвижение её интересов на международной арене.