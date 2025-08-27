Зеленский наградил Браже орденом за поддержку Украины

На странице МИД в Facebook опубликован комментарий Браже, в котором она благодарит за оказанную честь. Министр подчеркнула, что поддержку Украине оказывает вся Латвия и это стало возможным благодаря работе всей службы иностранных дел, латвийского общества, публичного и частного секторов на пользу Украины. "Наша работа не останавливается. Латвия продолжает непоколебимо стоять рядом с Украиной в ее борьбе за справедливый и долгосрочный мир, независимость, свободу и европейское будущее", - подчеркнула Браже.