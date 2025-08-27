Истощением пациента государственного центра соцопеки заинтересовалась прокуратура - начались проверки
Генеральная прокуратура начала проверку по возможным нарушениям в учреждении социального ухода, которые могли повлиять на состояние здоровья молодого человека с тяжелыми нарушениями развития.
После ознакомления с информацией, появившейся в СМИ, исполняющий обязанности генерального прокурора Арвид Калниньш счел необходимым возбудить проверочное дело для оценки действий должностных лиц государственного учреждения социального ухода. Согласно Закону о прокуратуре, прокурор обязан предпринять необходимые меры для защиты прав и законных интересов лиц и государства, если генеральный прокурор признает такую проверку необходимой. В ходе начатой прокурором проверки у учреждений будет затребована вся необходимая информация для оценки обстоятельств произошедшего.
Латвийское радио сообщает, что Министерство благосостояния проводит проверку в филиале социального центра ухода «Rīga» – «Ezerkrasti», откуда в групповое жилье для детей с особыми потребностями был перевезен молодой человек, который, по мнению его опекунов, был доведен до истощения. Между тем в самом центре ухода факт морения голодом отрицается.
Otkrito.lv ранее сообщал, что организация «Латвийское движение за независимую жизнь» подняла тревогу – одному юноше из социального учреждения пришла очередь на заселение в групповую квартиру, но доставленный оттуда 18-летний парень весил всего 28 килограммов. В организации считают, что молодой человек с тяжелыми нарушениями развития едва не погиб из-за халатности окружающих. О том, что парень был буквально доведен до истощения, его новым опекунам рассказала семейная врач, которая наблюдала его в пансионате.