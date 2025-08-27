Истощением пациента государственного центра соцопеки заинтересовалась прокуратура - начались проверки

Otkrito.lv ранее сообщал, что организация «Латвийское движение за независимую жизнь» подняла тревогу – одному юноше из социального учреждения пришла очередь на заселение в групповую квартиру, но доставленный оттуда 18-летний парень весил всего 28 килограммов. В организации считают, что молодой человек с тяжелыми нарушениями развития едва не погиб из-за халатности окружающих. О том, что парень был буквально доведен до истощения, его новым опекунам рассказала семейная врач, которая наблюдала его в пансионате.