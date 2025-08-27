Латвийские власти признались, что дополнительных средств для детей-инвалидов в стране нет
Дополнительное финансирование на содержание специальных образовательных учреждений в этом году не предусмотрено, заявили в Министерстве образования и науки.
Финансирование расходов на содержание специальных учебных заведений, предоставляющих услуги интерната, не пересматривалось и не увеличивалось с 2007 года. Руководители школ неоднократно указывали, что выделенных средств недостаточно, и даже грозили обратиться в суд, если решение не будет найдено.
В начале июня правительство планировало рассмотреть предложение министерства направить на содержание специальных школ средства, сэкономленные из целевой дотации на оплату труда педагогов специальных учреждений, однако рассмотрение вопроса было отложено.
Но теперь министерство признаёт, что в этом году дополнительного финансирования на содержание специальных образовательных учреждений не будет.
На пресс-конференции в начале недели министр образования и науки Даце Мелбарде (JV) напомнила, что правительство сейчас сосредоточено на мерах экономии, а не на финансировании новых приоритетов.
Как поясняют в министерстве, большее финансирование могло бы быть рассчитано только в случае увеличения числа учеников в школах. Однако в этом году дополнительные средства не запланированы, поскольку при формировании бюджета правительство потребовало сократить расходы. В то же время чиновники подчёркивают, что существующее финансирование сокращено не будет.