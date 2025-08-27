Латвийские власти признались, что дополнительных средств для детей-инвалидов в стране нет

Как поясняют в министерстве, большее финансирование могло бы быть рассчитано только в случае увеличения числа учеников в школах. Однако в этом году дополнительные средства не запланированы, поскольку при формировании бюджета правительство потребовало сократить расходы. В то же время чиновники подчёркивают, что существующее финансирование сокращено не будет.