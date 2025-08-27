Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия
Сегодня 11:50
За минувшие сутки в стране зарегистрировано 138 аварий с двумя погибшими
За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 138 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 13 человек и двое погибли, сообщили в Государственной полиции.
В сфере дорожного движения вынесено 427 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 172 в связи с превышением скорости и три - по факту агрессивного стиля управления транспортным средством.
За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты три административных процесса и три уголовных.
В среду полиция сообщила, что к происшествию были причастны легковой автомобиль Audi и грузовое транспортное средство Volvo. Погибли находившиеся в легковом авто женщина и мужчина. Водитель и пассажир грузового транспортного средства в результате происшествия получили травмы, поэтому были доставлены в медучреждение.
В полиции по факту произошедшего начат уголовный процесс.