За минувшие сутки в стране зарегистрировано 138 аварий с двумя погибшими

В среду полиция сообщила, что к происшествию были причастны легковой автомобиль Audi и грузовое транспортное средство Volvo. Погибли находившиеся в легковом авто женщина и мужчина. Водитель и пассажир грузового транспортного средства в результате происшествия получили травмы, поэтому были доставлены в медучреждение.