В Польше призвали к депортации за демонстрацию ''бандеровской символики''
Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает очень хорошей идеей инициативу президента Кароля Навроцкого приравнять "символ Бандеры" к нацистским и коммунистическим символам и призывает к депортации за демонстрацию такой символики.
Моравецкий заявил, что демонстрация "бандеровской символики" – это преступление, "заслуживающее самого строгого осуждения".
"Эта идея поможет нашим юго-восточным соседям, а также всем полякам, осознать, чем была Волынская трагедия", – подчеркнул он.
"Я искренне верю, что это будет шагом в правильном направлении. Это то, что повысит осознание того, что это вообще означает", – добавил Моравецкий.
На вопрос, можно ли "бандеризм" приравнять к нацизму и коммунизму, бывший премьер подчеркнул, что Волынская трагедия была "жестоким геноцидом".
"Абсолютно необходимо добиться того, чтобы если кто-то использует бандеровские символы – немедленная депортация. Если кто-то не понимает, чем была Волынская трагедия, немедленная депортация", – подытожил он.
25 августа президент Польши Кароль Навроцкий анонсировал законодательную инициативу, которая в Уголовном кодексе Польши приравняет "бандеровский символ" к нацистским и коммунистическим символам.