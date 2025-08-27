Эксперты обещают жителям Латвии в этом году быстрый рост цен на еду и дальнейшее затягивание поясов

Но потом все будет хорошо, считают в банке: "Настроения потребителей поднялись до долгосрочного среднего уровня, сбережения домохозяйств увеличиваются, уровень занятости почти вернулся к максимуму 2019 года, безработица продолжает сокращаться. Брутто-зарплаты в этом году и в последующие годы будут расти быстрыми темпами — на 7,5%, что и далее будет поддерживать рост покупательной способности".