Эксперты обещают жителям Латвии в этом году быстрый рост цен на еду и дальнейшее затягивание поясов
Эксперты Swedbank опубликовали обзор экономической ситуации в стране и прогноз ее развития. В этом году потребителей ничего хорошего не ожидает. Есть надежды на 2026-й и 2027-й годы.
"Домохозяйства приобретают недвижимость, значительно выросла регистрация новых автомобилей, однако заметного восстановления частного потребления не наблюдается", - говорится в отчете.
Данные о расходах по картам коммерческих банков во втором квартале показывают лишь немного больший объём покупок по сравнению с прошлым годом. Розничная торговля стагнирует, и вниз её тянут крайне слабые показатели в сегменте продовольствия.
"Одной из причин низкого потребления, особенно в сфере продуктов питания, может быть растущая инфляция. Цены на продукты являлись одним из основных факторов инфляционного давления, а в ближайшие месяцы плохой урожай этого года может вызвать дополнительное повышение цен на отдельные группы свежих продуктов", - сообщают экономисты банка.
В 2025 году инфляция составит в среднем 3,7%, а в последующие годы удержится ниже отметки 3%, чему будет способствовать меньшее давление со стороны энергетических цен и более сильный курс евро.
Но потом все будет хорошо, считают в банке: "Настроения потребителей поднялись до долгосрочного среднего уровня, сбережения домохозяйств увеличиваются, уровень занятости почти вернулся к максимуму 2019 года, безработица продолжает сокращаться. Брутто-зарплаты в этом году и в последующие годы будут расти быстрыми темпами — на 7,5%, что и далее будет поддерживать рост покупательной способности".
"Таким образом, хотя в этом году потребление останется слабым, ожидается, что в 2026–2027 годах оно вырастет значительно быстрее", - резюмируют эксперты.
