В Риге к 8 часам выпала половина августовской нормы осадков.
В Латвии
Сегодня 10:03
Во вторник в Латвии действует желтое предупреждение о сильных ливнях
Во вторник Латвию накрыли сильные ливни и грозы: в Риге за утро выпала половина месячной нормы осадков, зарегистрировано более 1500 молний. Как долго будет бушевать непогода?
Во вторник в Латвии ожидаются сильные ливни, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ). В отдельных местах возможны грозы, резкие порывы ветра, а также град.
Синоптики ЛЦСГМ отмечают, что в Риге к 8 часам выпало 41,5 миллиметра осадков, то есть половина августовской нормы. За последние 12 часов было зарегистрировано 1520 молний.
Осадки должны постепенно прекратиться лишь к вечеру.
Как сообщалось, сегодня утром и в первой половине дня западные и центральные районы страны продолжат пересекать новые дождевые облака, местами ожидаются сильные ливни, локально также грозы. Дожди продолжатся по всей стране, свидетельствуют прогнозы синоптиков.