США опять запустили в космос загадочный летающий объект
Началась новая, уже восьмая, миссия загадочного орбитального самолета X-37B Космических сил США.
Как сообщает портал Space.com, беспилотный X-37B запустили с помощью ракеты Falcon 9 от компании SpaceX. Местом запуска стал Космический центр Кеннеди во Флориде.
Первая ступень Falcon 9, как и планировалось, вернулась на Землю после запуска. Тем временем верхняя ступень ракеты вывела X-37B на низкую околоземную орбиту. Сообщается, что космоплан будет выполнять различные задачи, часть которых засекречена.
Известно, что в составе полезной нагрузки X-37 есть технологии лазерной связи. Последняя повышает устойчивость космической архитектуры Соединенных Штатов. Другие компоненты связаны, в частности, с испытанием усовершенствованной космической навигации.
Сам космический самолет напоминает уменьшенную версию американских шаттлов, давно выведенных из эксплуатации. Он имеет длину почти 9 метров. Свой первый полет аппарат выполнил в 2010 году.
Считается, что его создали для испытания будущих технологий. Он может быстро менять орбиты и маневрировать. Предполагается возможность доставлять в космос и возвращать небольшие грузы.
Секретность вокруг X-37 породила различные спекулятивные теории относительно назначения орбитального самолета. Например, некоторые из них уверяют, что США таким образом отрабатывают технологии для будущего перехватчика, который будет уничтожать космические объекты кинетическим воздействием.
