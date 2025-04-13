Марк Рютте: "Россия рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе"

По его словам, это касается не только коммерческой сферы, но и обороны, а значит — общей безопасности. Ранее сообщалось, что в 2021 году НАТО приняло решение о распространении статьи 5 устава на нападения в космосе или из космоса. Согласно статье 5, вооруженное нападение на одного или нескольких союзников рассматривается как нападение на весь альянс. В истории НАТО этот принцип коллективной обороны применялся лишь один раз — в поддержку США после террористических атак 11 сентября 2001 года.