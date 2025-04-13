Марк Рютте: "Россия рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе"
У НАТО вызывает обеспокоенность возможность того, что Россия в скором времени может разместить ядерное оружие в космосе. Об этом в интервью немецкой газете Welt am Sonntag заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.
Марк Рютте подтвердил изданию, что НАТО располагает информацией о том, что Россия рассматривает такую возможность. В то же время Рютте охарактеризовал текущие космические возможности России как устаревшие и несопоставимые с арсеналом, которым располагают западные страны.
По словам генсека НАТО, развитие ядерных вооружений в космосе позволило бы России усилить свои возможности. Рютте признал, что это вызывает серьезные опасения. Так называемое противоспутниковое оружие направлено не на Землю, а на спутники, уничтожение которых может вызвать хаос на планете, поскольку многие системы на Земле зависят от спутников.
Рютте также предостерег от возможных нарушений Договора о космосе 1967 года. Этот договор предполагает использование космического пространства исключительно в мирных целях, и его ратифицировало большинство стран мира, включая Россию и США. Генсек отметил, что в последние годы конкуренция в космосе значительно обострилась и стала более интенсивной, в результате чего космическая среда стала более загруженной, опасной и менее предсказуемой.
По его словам, это касается не только коммерческой сферы, но и обороны, а значит — общей безопасности. Ранее сообщалось, что в 2021 году НАТО приняло решение о распространении статьи 5 устава на нападения в космосе или из космоса. Согласно статье 5, вооруженное нападение на одного или нескольких союзников рассматривается как нападение на весь альянс. В истории НАТО этот принцип коллективной обороны применялся лишь один раз — в поддержку США после террористических атак 11 сентября 2001 года.