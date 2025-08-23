В Латвии за два дня погибли два мотоциклиста

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 144 ДТП, в 11 авариях пострадали 17 человек, в том числе один пешеход и четыре велосипедиста. В состоянии алкогольного опьянения за рулем за минувшие сутки задержано шесть водителей, в том числе пятеро привлечены к уголовной ответственности. В целом за сутки полиция констатировала 505 нарушений правил дорожного движения, в том числе 245 случаев превышения допустимой скорости и один случай агрессивного вождения.