В Латвии за два дня погибли два мотоциклиста
Вечером в пятницу в Прейльском крае в результате столкновения с автомобилем погиб водитель мотоцикла, сообщает Госполиция.
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло около 18:30 в Райполе Айзкалнской волости Прейльского края на автодороге Виляны-Прейли-Шпоги. Мужчина на мотоцикле Yamaha столкнулся с автомобилем Citroen. Мотоциклист скончался на месте происшествия, а водитель автомобиля получила травмы.
За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 144 ДТП, в 11 авариях пострадали 17 человек, в том числе один пешеход и четыре велосипедиста. В состоянии алкогольного опьянения за рулем за минувшие сутки задержано шесть водителей, в том числе пятеро привлечены к уголовной ответственности. В целом за сутки полиция констатировала 505 нарушений правил дорожного движения, в том числе 245 случаев превышения допустимой скорости и один случай агрессивного вождения.
В четверг примерно в 19:55 в Зилупской волости Лудзенского края водитель мотоцикла Yamaha, возможно, не справился с управлением транспортным средством и съехал с дороги в кювет. В результате ДТП водитель мотоцикла погиб.