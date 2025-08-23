Сегодня у памятника Свободы будет создан символический "огненный путь"

Национальное объединение совместно со своей молодежной организацией "Молодежь для Латвии" сегодня с 20:30 до 21:30 проведет у памятника Свободы в Риге мероприятие "Балтийский огненный путь", посвященное 36-й годовщине Балтийского пути. Во время мероприятия от памятника Свободы до часов Laima из свечей будет создан символический огненный путь в честь единства Латвии, Литвы и Эстонии в борьбе за свою независимость.