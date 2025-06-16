"Разрушить легче, чем восстановить": Литва уговаривает Китай вернуть дипотношения на прежний уровень
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В мире

"Разрушить легче, чем восстановить": Литва уговаривает Китай вернуть дипотношения на прежний уровень

Отдел новостей

Otkrito.lv

Как заявил литовский премьер Гинтаутас Палуцкас, Китаю было представлено предложение, как восстановить дипломатическое представительство в обеих странах.

«Эти переговоры продолжаются, и, конечно, они не простые и не легкие. Гораздо легче разрушить дипломатические отношения, чем восстановить их. Но я считаю, что после первоначального обмена позициями мяч теперь на стороне Китая, они думают, как ответить на наше предложение, и, в конце концов, вопрос будет решен», — заявил премьер-министр журналистам. Он не уточнил, какое предложение Вильнюс представил Пекину, но утверждал, что оно не связано с изменением названия тайваньской миссии. «Мы этого не предлагаем», — сказал премьер.

Поскольку конфликт продолжается с 2021 года, в Литве с середины мая не осталось ни одного китайского дипломата. Один китайский дипломат в последнее время работал в Вильнюсе, но после того, как он на некоторое время покинул страну, 18 мая ему больше не разрешили въехать в Литву.

Спор между Пекином и Вильнюсом обострился осенью 2021 года, когда Литва разрешила Тайваню открыть "Тайваньское представительство" в столице. Пекин воспринял это как поддержку Литвой попыток Тайваня действовать как независимое государство. В других странах такие миссии действуют под названием "Представительство Тайбэя".

В итоге Китай в одностороннем порядке понизил уровень дипломатического представительства с посла до временного поверенного в делах, переименовал свое посольство в Литве в «Офис временного поверенного в делах» и соответственно называет литовское представительство в Пекине. На основании изменения этого статуса Литва отказалась выдавать новые аккредитации китайским дипломатам, поскольку они хотят быть аккредитованными как работающие в «Офисе временного поверенного в делах».

Темы

ЛитваФСБВильнюсКитайКремльThe New York TimesПекинOtkrito.lv

Другие сейчас читают