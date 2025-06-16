"Разрушить легче, чем восстановить": Литва уговаривает Китай вернуть дипотношения на прежний уровень

«Эти переговоры продолжаются, и, конечно, они не простые и не легкие. Гораздо легче разрушить дипломатические отношения, чем восстановить их. Но я считаю, что после первоначального обмена позициями мяч теперь на стороне Китая, они думают, как ответить на наше предложение, и, в конце концов, вопрос будет решен», — заявил премьер-министр журналистам. Он не уточнил, какое предложение Вильнюс представил Пекину, но утверждал, что оно не связано с изменением названия тайваньской миссии. «Мы этого не предлагаем», — сказал премьер.