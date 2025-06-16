Министр не скрывает радости: в Латвии уменьшается доля зарплат в конвертах. В чем причина?

Как поясняет VID, налоговый разрыв — это соотношение между недекларированными и декларированными, но неуплаченными суммами налогов и потенциальной налоговой массой, которая была бы рассчитана и собрана при условии полного выполнения всеми налогоплательщиками своих обязательств. Если в 2020 году доля недекларированной зарплаты («зарплаты в конвертах») в коммерческом секторе составляла 17,8%, а в 2021 году — даже 18%, то в 2024 году она снизилась до 13,8%. Наибольшие недекларированные трудовые доходы характерны для следующих отраслей: розничная торговля, наземный и трубопроводный транспорт, оптовая торговля.