Министр не скрывает радости: в Латвии уменьшается доля зарплат в конвертах. В чем причина?
Последняя оценка налогового разрыва — обязательных государственных социальных взносов и подоходного налога с населения (ПНН), проведенная Службой государственных доходов (СГД, VID) за 2024 год, свидетельствует о значительном снижении доли налогового разрыва по зарплатным налогам.
«Переход от полицейского подхода к Службе государственных доходов как к ориентированному на клиента учреждению дает результат. С 2021 года собираемость налогов на рабочую силу улучшается, а теневой сектор постепенно, но стабильно продолжает сокращаться. Это хороший сигнал, свидетельствующий о зрелости латвийской экономики, рынка труда и налоговой культуры. Мы видим, что выигрывают все — и работники, и общество в целом», — комментирует министр финансов Арвил Ашераденс.
Как поясняет VID, налоговый разрыв — это соотношение между недекларированными и декларированными, но неуплаченными суммами налогов и потенциальной налоговой массой, которая была бы рассчитана и собрана при условии полного выполнения всеми налогоплательщиками своих обязательств. Если в 2020 году доля недекларированной зарплаты («зарплаты в конвертах») в коммерческом секторе составляла 17,8%, а в 2021 году — даже 18%, то в 2024 году она снизилась до 13,8%. Наибольшие недекларированные трудовые доходы характерны для следующих отраслей: розничная торговля, наземный и трубопроводный транспорт, оптовая торговля.
"Снижение доли налогового разрыва обусловлено различными макроэкономическими факторами, а также положительно на это влияет инициатива предпринимателей и активные действия, направленные на саморегулирование и участие в борьбе с теневой экономикой. Одновременно снижение доли разрыва связано как с существенным ростом минимальной зарплаты (в 2023 году — с 500 евро до 620 евро и в 2024 году — до 700 евро), так и с ростом уровня средней зарплаты в стране", - рассказывает VID.