Бывшие советские республики померялись зарплатами. Как на их фоне выглядит Латвия?
В январе – марте 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года среднемесячная номинальная зарплата увеличилась во всех странах ЕАЭС (Евразийский экономический союз). Это международная организация региональной экономической интеграции, в которую входят пять бывших советских республик - Россия, Казахстан, Армения, Беларусь и Кыргызстан.
Кроме того, по итогам первого квартала в этих странах выросла и реальная заработная плата (скорректированная на индекс потребительских цен на товары и услуги). Самые высокие темпы роста среднемесячной реальной зарплаты зафиксированы в Беларуси (+12,1%) и Кыргызстане (+10,7%).
За январь – март 2025 года зарплатный рейтинг стран Евразийского экономического союза в евро выглядит так:
1. Россия (913 евро);
2. Казахстан (763 евро);
3. Армения (696 евро);
4. Беларусь (694 евро);
5. Кыргызстан ($425 евро).
В Латвии даже минимальная зарплата больше, чем средние заработки в большинстве из государств ЕАЭС. В 2025 году минималка в ЛР составляет 740 евро. Средняя же зарплата в Латвии в первом квартале 2025 года составляла 1757 евро. Это почти в два раза больше, чем в России, в 2,3 раза больше, чем в Казахстане, в 2,5 раза больше, чем в Армении и Беларуси, и в 4,1 раза больше, чем в Кыргызстане.
Впрочем, кто и когда был доволен своей зарплатой? Население Латвии опять смотрит в сторону аэропорта - люди все больше недовольны тем, сколько им платят на работе.