Бывшие советские республики померялись зарплатами. Как на их фоне выглядит Латвия?

В Латвии даже минимальная зарплата больше, чем средние заработки в большинстве из государств ЕАЭС. В 2025 году минималка в ЛР составляет 740 евро. Средняя же зарплата в Латвии в первом квартале 2025 года составляла 1757 евро. Это почти в два раза больше, чем в России, в 2,3 раза больше, чем в Казахстане, в 2,5 раза больше, чем в Армении и Беларуси, и в 4,1 раза больше, чем в Кыргызстане.