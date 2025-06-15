"Катастрофа для Европы": в ответ на атаки со стороны Израиля Иран может начать энергетическую войну
Иран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива. Ничего хорошего Европе это не несет.
Как сообщает Euronews, иранский депутат, ранее входивший в командный состав Революционной гвардии Эсмаил Косари в интервью местным СМИ заявил, что вопрос о закрытии Ормузского пролива "рассматривается, и Иран решительно примет наилучшее решение".
"Наши руки широко открыты, когда речь идет о наказании врага, и военный ответ был лишь частью нашего общего ответа", - добавил Косари.
Ормузский пролив - один из самых стратегически важных узлов в мире, и любая блокада со стороны Ирана создаст серьезные риски для Европы. Ранее эксперт по безопасности Клод Моникэ назвал блокирование пролива одним из четырех возможных ответов Ирана. И это стало бы "катастрофой для Европы", сказал бывший сотрудник французской разведки.
Через пролив транспортируется около 20% мировой нефти и значительная часть природного газа. Европа импортирует нефть и сжиженный природный газ из стран Персидского залива - Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, большая часть которых проходит через Ормузский пролив. Если Иран заблокирует его, мировые цены на нефть подскочат, и Европа может столкнуться с нехваткой энергии, особенно в странах, зависящих от ближневосточного топлива.
Внезапный скачок цен на нефть приведет к росту инфляции, увеличению стоимости энергоносителей и нарушению работы промышленности по всей Европе. Особенно уязвимыми окажутся обрабатывающая промышленность, транспорт и сельское хозяйство.
Блокада может спровоцировать военные столкновения с участием США, военно-морских сил ЕС и стран Персидского залива, что чревато развязыванием более масштабной региональной войны. Европа может быть втянута в конфликт через обязательства или альянсы НАТО, особенно если Франция или Великобритания сохранят военно-морское присутствие в регионе.
Тем временем, минувшей ночью Иран снова атаковал Израиль. В этот раз было выпущено около 75 баллистических ракет: есть попадание в жилые дома, 10 погибших и более 245 пострадавших.