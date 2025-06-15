"Катастрофа для Европы": в ответ на атаки со стороны Израиля Иран может начать энергетическую войну

Через пролив транспортируется около 20% мировой нефти и значительная часть природного газа. Европа импортирует нефть и сжиженный природный газ из стран Персидского залива - Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, большая часть которых проходит через Ормузский пролив. Если Иран заблокирует его, мировые цены на нефть подскочат, и Европа может столкнуться с нехваткой энергии, особенно в странах, зависящих от ближневосточного топлива.