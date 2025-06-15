"Катастрофа для Европы": в ответ на атаки со стороны Израиля Иран может начать энергетическую войну
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В мире

"Катастрофа для Европы": в ответ на атаки со стороны Израиля Иран может начать энергетическую войну

Отдел новостей

Otkrito.lv

Иран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива. Ничего хорошего Европе это не несет.

Как сообщает Euronews, иранский депутат, ранее входивший в командный состав Революционной гвардии Эсмаил Косари в интервью местным СМИ заявил, что вопрос о закрытии Ормузского пролива "рассматривается, и Иран решительно примет наилучшее решение".

"Наши руки широко открыты, когда речь идет о наказании врага, и военный ответ был лишь частью нашего общего ответа", - добавил Косари.

Ормузский пролив - один из самых стратегически важных узлов в мире, и любая блокада со стороны Ирана создаст серьезные риски для Европы. Ранее эксперт по безопасности Клод Моникэ назвал блокирование пролива одним из четырех возможных ответов Ирана. И это стало бы "катастрофой для Европы", сказал бывший сотрудник французской разведки.

Через пролив транспортируется около 20% мировой нефти и значительная часть природного газа. Европа импортирует нефть и сжиженный природный газ из стран Персидского залива - Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, большая часть которых проходит через Ормузский пролив. Если Иран заблокирует его, мировые цены на нефть подскочат, и Европа может столкнуться с нехваткой энергии, особенно в странах, зависящих от ближневосточного топлива.

Внезапный скачок цен на нефть приведет к росту инфляции, увеличению стоимости энергоносителей и нарушению работы промышленности по всей Европе. Особенно уязвимыми окажутся обрабатывающая промышленность, транспорт и сельское хозяйство. 

Блокада может спровоцировать военные столкновения с участием США, военно-морских сил ЕС и стран Персидского залива, что чревато развязыванием более масштабной региональной войны. Европа может быть втянута в конфликт через обязательства или альянсы НАТО, особенно если Франция или Великобритания сохранят военно-морское присутствие в регионе.

Тем временем, минувшей ночью Иран снова атаковал Израиль. В этот раз было выпущено около 75 баллистических ракет: есть попадание в жилые дома, 10 погибших и более 245 пострадавших.

Темы

ИзраильНАТОСШАВеликобританияФранцияИранОАЭГАЗЕСЕвропаEuronewsВойна в Израиле

Другие сейчас читают