ВИДЕО: в Седском болоте заметили большого медведя - местные жители опасаются ходить в лес
Житель Седы Александр поделился в соцсетях впечатляющим видео, на котором видно, как по болотистой местности уверенно передвигается крупный медведь.
Особенно впечатлены и встревожены местные жители. Инта прокомментировала, что медведь действительно "огромный", а Кристина заявила, что после этого она больше не пойдёт в лес по грибы.
Следует отметить, что это не первый случай, когда мужчина фиксирует передвижение медведей в этом районе. Еще 5 апреля он публиковал видео, на котором была запечатлена медведица с медвежонком — заметив камеру, она коротко ее осмотрела и удалилась.
Популяция медведей в Латвии продолжает расти — сейчас, по оценкам, в стране обитает около 130 особей. Служба охраны природы напоминает, что медведи, как правило, избегают людей, однако при встрече с ними следует соблюдать меры безопасности: нельзя убегать и ни в коем случае не кормить животных.
А несколько дней назад уникальное зрелище удалось зафиксировать онлайн-камерам Latvijas valsts mežu: вечером 12 июня в объективе камер, отслеживающих биотоп гнездования беркута, была замечена медведица с тремя медвежатами, рожденными в этом году.