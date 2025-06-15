ВИДЕО: в Седском болоте заметили большого медведя - местные жители опасаются ходить в лес

Популяция медведей в Латвии продолжает расти — сейчас, по оценкам, в стране обитает около 130 особей. Служба охраны природы напоминает, что медведи, как правило, избегают людей, однако при встрече с ними следует соблюдать меры безопасности: нельзя убегать и ни в коем случае не кормить животных.