Разрушения в Израиле после обстрела Ирана (июнь 2025)
13 июня между Израилем и Ираном началась война.
В Латвии
Сегодня 21:51
В результате ракетных ударов Ирана по Израилю пострадало место жительства дипломата посольства Латвии
В результате ракетных ударов, которые Иран нанес прошлой ночью по территории Израиля, пострадало место жительства дипломата посольства Латвии в Израиле, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите.
Латвийский дипломат и члены его семьи во время обстрела находились в безопасных помещениях, следуя указаниям израильских ответственных учреждений, и не пострадали.
Министерство проинформировало израильские власти о произошедшем, а также направило Ирану ноту протеста.
В консульском реестре в Израиле в настоящее время зарегистрированы 29 человек, возможности каждого покинуть страну оцениваются индивидуально.
Как уже сообщалось, МИД призывает граждан Латвии, находящихся в Израиле, находиться рядом с бомбоубежищами и следить за сообщениями местных СМИ и указаниями властей о развитии ситуации.