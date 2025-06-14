В связи с началом войны между Израилем и Ираном, МИД Латвии обратился к жителям ЛР

Министерство иностранных дел Латвии предупреждает граждан Латвии о необходимости проявлять осторожность и следить за сообщениями местных СМИ и властей о развитии ситуации в Израиле, Иране, странах Персидского залива (Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, Оман), Ираке, Сирии, Ливане и Иордании. Также настоятельно рекомендуется соблюдать осторожность и избегать посещения общественных мест с большим скоплением людей.