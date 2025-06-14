В связи с началом войны между Израилем и Ираном, МИД Латвии обратился к жителям ЛР
Заявление внешнеполитического ведомства Латвии сделано, учитывая нынешнюю эскалацию ситуации в сфере безопасности в регионе Ближнего Востока.
Министерство иностранных дел Латвии предупреждает граждан Латвии о необходимости проявлять осторожность и следить за сообщениями местных СМИ и властей о развитии ситуации в Израиле, Иране, странах Персидского залива (Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, Оман), Ираке, Сирии, Ливане и Иордании. Также настоятельно рекомендуется соблюдать осторожность и избегать посещения общественных мест с большим скоплением людей.
Граждан, находящихся в этих странах в рамках краткосрочных поездок, призывают зарегистрироваться в Консульском регистре, отправив информацию на адрес электронной почты konsularais.registrs@mfa.gov.lv, чтобы в случае чрезвычайной ситуации консульские должностные лица могли связаться и оказать необходимую помощь.
С подробными предупреждениями для путешествующих в указанные страны можно ознакомиться на сайте Министерства иностранных дел Латвии.
Ранее МИД Латвии обращался с предупреждением к жителям страны относительно того, что международные организованные преступные группировки активно вербуют граждан Латвии через социальные сети.
Тем временем, ракетные обстрелы между Израилем и Ираком продолжались еще сегодня утром. Первые жертвы появились и в Израиле.