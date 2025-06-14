Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 17:43
Ответственные службы сообщили о радиационной ситуации в Латвии после ударов Израиля по иранским ядерным объектам
Государственный центр радиационной безопасности при Государственной службе охраны окружающей среды (Valsts vides dienests - VVD) сообщает, что в связи с ракетными ударами Израиля по иранскому ядерному объекту в Натанзе не зафиксировано никакого влияния на радиационную безопасность в Латвии.
Как указывает центр, ситуация отслеживается с использованием международных платформ обмена информацией, включая системы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Согласно обнародованной информации Иранского управления по регулированию ядерной энергетики, атаки затронули ядерный объект в Натанзе, где осуществляется обогащение урана. Этот объект расположен более чем в 3000 километрах от границы Латвии.
В настоящее время не сообщается о каких-либо изменениях уровня радиации. Центр радиационной безопасности продолжает постоянно следить за развитием ситуации и при необходимости предоставит дополнительную информацию обществу.