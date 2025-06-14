Ответственные службы сообщили о радиационной ситуации в Латвии после ударов Израиля по иранским ядерным объектам
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В Латвии

Ответственные службы сообщили о радиационной ситуации в Латвии после ударов Израиля по иранским ядерным объектам

Отдел новостей

Otkrito.lv

Государственный центр радиационной безопасности при Государственной службе охраны окружающей среды (Valsts vides dienests - VVD) сообщает, что в связи с ракетными ударами Израиля по иранскому ядерному объекту в Натанзе не зафиксировано никакого влияния на радиационную безопасность в Латвии.

Как указывает центр, ситуация отслеживается с использованием международных платформ обмена информацией, включая системы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Согласно обнародованной информации Иранского управления по регулированию ядерной энергетики, атаки затронули ядерный объект в Натанзе, где осуществляется обогащение урана. Этот объект расположен более чем в 3000 километрах от границы Латвии.

В настоящее время не сообщается о каких-либо изменениях уровня радиации. Центр радиационной безопасности продолжает постоянно следить за развитием ситуации и при необходимости предоставит дополнительную информацию обществу.

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