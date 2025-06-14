Историк: целью сталинских депортаций было уничтожение основ латвийского государства

Такой подход, подчеркивает Дреймане, позволял советскому режиму в будущем беспрепятственно реализовывать свою идеологическую цель — формирование «советского человека», покорного, безынициативного и неспособного мыслить самостоятельно. Уничтожив мыслящий и деятельный слой общества, создать новую покорную массу становилось значительно легче. Это был сознательный и целенаправленный геноцид латвийского народа — не только физический, но и духовный, интеллектуальный и культурный, считает историк.