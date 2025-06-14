Историк: целью сталинских депортаций было уничтожение основ латвийского государства
Сталинские депортации, охватившие Латвию в 1941 году, не были случайными или хаотичными репрессиями — они носили строго продуманный характер и были направлены прежде всего на разрушение экономических, социальных и интеллектуальных основ латвийского общества. Об этом заявила латвийский историк Инесе Дреймане в эфире TV24.
По словам историка, весь этот террор был целенаправленно нацелен на уничтожение экономики Латвии, запугивание населения и подавление любой потенциальной возможности для сопротивления советскому оккупационному режиму:
«Основной идеей этих депортаций было заранее уничтожить даже саму мысль о возможном организованном сопротивлении. Именно поэтому выбирались определенные категории населения — те, кто потенциально мог бы повести за собой других», — подчеркивает Дреймане.
Среди депортированных — представители зажиточного крестьянства, владельцы производств и недвижимости, то есть экономически активные, образованные и влиятельные люди. Следующими в списках шли бывшие военнослужащие, члены организации «Айзсарги» и полицейские — люди с военным опытом, способные в случае необходимости организовать сопротивление.
«Это был и акт устрашения. Смысл был прост: вот что случится с теми, кто осмелится не подчиниться. Послание было адресовано всем оставшимся», — говорит историк.
Такой подход, подчеркивает Дреймане, позволял советскому режиму в будущем беспрепятственно реализовывать свою идеологическую цель — формирование «советского человека», покорного, безынициативного и неспособного мыслить самостоятельно. Уничтожив мыслящий и деятельный слой общества, создать новую покорную массу становилось значительно легче. Это был сознательный и целенаправленный геноцид латвийского народа — не только физический, но и духовный, интеллектуальный и культурный, считает историк.
Ранее в соцсетях президет Латвии Эдгар Ринкевич призвал почтить память жертв коммунистического геноцида.