"Возмутительные нормы": в Европе в шоке от новых ограничений прав авиапассажиров

Первое нововведение касается компенсаций пассажирам. Теперь компенсацию за задержку на коротких рейсах можно будет получить только при опоздании от четырех часов (вместо прежних трех). Для дальних рейсов минимальное время задержки, дающее право на компенсацию, вырастет с пяти до шести часов. При этом размер выплат также изменится: для коротких рейсов он увеличится с 250 до 300 евро, а для дальних — снизится с 600 до 500 евро.