"Возмутительные нормы": в Европе в шоке от новых ограничений прав авиапассажиров
Четыре европейские страны выразили возмущение новыми правилами авиаперевозок, которые недавно утвердил Европейский совет.
Речь идет о двух важных решениях: об изменении правил компенсаций за задержки рейсов и об ограничении бесплатного провоза ручной клади.
Первое нововведение касается компенсаций пассажирам. Теперь компенсацию за задержку на коротких рейсах можно будет получить только при опоздании от четырех часов (вместо прежних трех). Для дальних рейсов минимальное время задержки, дающее право на компенсацию, вырастет с пяти до шести часов. При этом размер выплат также изменится: для коротких рейсов он увеличится с 250 до 300 евро, а для дальних — снизится с 600 до 500 евро.
Европейская организация потребителей (BEUC) раскритиковала изменения, назвав их ударом по правам пассажиров. По данным организации, большинство задержек длится от двух до четырех часов — то есть по новым правилам компенсация за них не будет положена вовсе.
Второе решение касается ручной клади. Согласно новой концепции, бесплатно можно будет перевозить только ручную кладь, которая помещается под сиденьем впереди. Остальная ручная кладь может облагаться дополнительной платой.
Эти правила вызвали недовольство ряда стран. Против проголосовали Испания, Германия, Словения и Португалия. Испания назвала нормы «чрезмерно ограничительными» и даже «возмутительными», заявил, что они нарушают права потребителей и лишь усиливают влияние авиакомпаний.
Если правила утвердит Европарламент, это повлияет, например, на действующую политику Ryanair. Сейчас эта бюджетная авиакомпания разрешает одну бесплатную сумку размером не более 40×20×25 см, которую нужно разместить под сиденьем. По новым стандартам размеры изменятся на 40×30×15 см — то есть сумка станет шире, но при этом уменьшится по глубине.
Ранее мы писали о правах авиапассажиров: что делать при задержке, отмене рейса и проблемах с багажом.