Еще один недовольный: СЗК оспорил результаты выборов в Южно-Курземском крае

Как сообщалось, СЗК по итогам выборов получил в Южно-Курземском крае 24,85% голосов и пять мест в краевой думе. На втором месте - Национальное объединение, которое набрало 24,78% голосов и также получит пять мест. Третье место у "Нового Единства" - 20,49%, что также обеспечит ему пять депутатских мандатов. В думу прошло и Латвийское объединение регионов - 20,22% голосов и четыре места.