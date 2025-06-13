Когда-то такое уже было: в Латвии опять начинают пить одеколон

Исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс уверяет, что объем алкогольного контрафакта за последние годы сильно снизился. «Сейчас у нас нет никаких доказательств того, что контрафактный алкоголь является для Латвии проблемой. Последний подобный случай был зафиксирован лет 9 назад, когда под Огре подпольно производили контрафактную водку Smirnoff. Конечно, иногда поддельный алкоголь появляется, но не в таких масштабах», — говорит Витолс.