Когда-то такое уже было: в Латвии опять начинают пить одеколон
В Латвии все чаще заменяют алкоголь одеколоном – из-за роста акцизов и цен на спиртное часть населения выбирает косметический "напиток". Такая тенденция вызывает опасения специалистов и представляет серьезный риск для здоровья.
Исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс уверяет, что объем алкогольного контрафакта за последние годы сильно снизился. «Сейчас у нас нет никаких доказательств того, что контрафактный алкоголь является для Латвии проблемой. Последний подобный случай был зафиксирован лет 9 назад, когда под Огре подпольно производили контрафактную водку Smirnoff. Конечно, иногда поддельный алкоголь появляется, но не в таких масштабах», — говорит Витолс.
А вот с чем в Латвии появились проблемы, так это с употреблением одеколона внутрь. Из-за повышения акциза и роста цен на алкоголь часть пьющей публики перешла на этот косметический «напиток».
Витолс подтвердил информацию о том, что чем ближе восточная граница, тем выше риски появления поддельного алкоголя. Однако, он подчеркнул, что в последнее время объем поступаемого в Латвию из России и Беларуси контрафактного алкоголя существенно уступает объемам самодельного алкоголя, который производится внутри Латвии, сообщает LSM+.