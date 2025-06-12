Байба Шмите-Роке.
В Латвии
Сегодня 16:45
Глава VID: "Всеобщая декларация доходов населения не нужна"
Генеральный директор Службы государственных доходов (СГД, VID) Байба Шмите-Роке заявила в четверг на конференции, посвященной теневой экономике, что всеобщая декларация доходов населения для VID на самом деле не является необходимой.
По ее словам, в распоряжении VID уже сейчас имеются вполне достаточные данные, позволяющие определить ту группу жителей, к которой следует обращаться дополнительно. VID должен сосредоточить работу на улучшении налоговой дисциплины именно среди этой группы.
При этом, как подчеркнула Шмите-Роке, в теневой экономике существует множество различных факторов, которые всеобщая декларация доходов населения все равно не решит.