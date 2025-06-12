Зарплаты "в конвертах" - 50% общего объема: предприниматели в Латвии продолжают хитрить

Также снизился уровень взяточничества, то есть процент доходов, который предприятия неофициально платят для решения различных вопросов, составив в 2024 году 9,3%, что меньше на 0,7 проц. пункта. В то же время вырос средний процент от суммы договора, необходимый для получения государственного заказа - с 7,5% до 7,8%.