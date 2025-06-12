В эти дни на следующей неделе жителям Риги советуют пить только кипяченую воду
Как сообщает предприятие Rīgas ūdens, с 16 по 18 июня в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, то есть хлорирование.
Хлорирование начнется одновременно на всех насосных станциях подачи воды, в результате чего дезинфицирующее вещество равномерно распространится по всей водопроводной системе города. Хотя для здоровья это не представляет угрозы, во время дезинфекции и в течение 24 часов после нее рекомендуется использовать для питья только кипяченую воду. Для хозяйственных нужд воду можно использовать без кипячения. Воду, предназначенную для домашних животных, птиц, рыб и т. п., перед использованием желательно отстаивать. То же самое рекомендуется делать при поливе комнатных растений.
Во время дезинфекции вода из крана может приобрести неприятный запах и привкус хлора. "Однако в применяемых для дезинфекции концентрациях это вещество не является вредным или опасным для здоровья", - сообщает Rīgas ūdens.
Муниципальное предприятие объясняет, что профилактическая дезинфекция водопроводной сети рекомендуется не реже одного раза в два года — как утверждают как латвийские, так и эксперты Всемирной организации здравоохранения, это необходимая процедура для поддержания высокого качества питьевой воды. В Риге последняя комплексная дезинфекция водопровода проводилась в феврале 2024 года.
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