В эти дни на следующей неделе жителям Риги советуют пить только кипяченую воду

Хлорирование начнется одновременно на всех насосных станциях подачи воды, в результате чего дезинфицирующее вещество равномерно распространится по всей водопроводной системе города. Хотя для здоровья это не представляет угрозы, во время дезинфекции и в течение 24 часов после нее рекомендуется использовать для питья только кипяченую воду. Для хозяйственных нужд воду можно использовать без кипячения. Воду, предназначенную для домашних животных, птиц, рыб и т. п., перед использованием желательно отстаивать. То же самое рекомендуется делать при поливе комнатных растений.