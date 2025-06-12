Депутаты Европарламента потребовали убрать российскую пропаганду из цифровых платформ, особенно из YouTube

Депутаты призывают Европейскую комиссию инициировать законодательные меры, обязывающие такие платформы, как YouTube, активно выявлять и удалять контент, служащий каналом российской пропаганды — даже если он повторно опубликован из других источников. Платформы также должны сотрудничать с регуляторами стран-членов и учреждениями по кибербезопасности для создания общего черного списка таких источников дезинформации. Владельцы платформ должны обеспечить большую прозрачность алгоритмов, чтобы случайно не усиливать распространение прокремлевского контента. Кроме того, по всей ЕС необходимо усиливать инициативы по развитию медиаграмотности, чтобы общество было лучше подготовлено к распознаванию манипуляций и ложных нарративов. Как указывают депутаты, защита информационного пространства имеет решающее значение для укрепления демократии и устойчивости общества перед внешними угрозами.