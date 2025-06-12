Депутаты Европарламента потребовали убрать российскую пропаганду из цифровых платформ, особенно из YouTube
Депутаты Европейского парламента направили письмо Верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас с призывом к срочным и решительным действиям против распространения дезинформации, финансируемой Россией, на цифровых платформах, особенно в YouTube.
В письме, подписанном 35 депутатами, выражена обеспокоенность тем, что, несмотря на усилия Европейского союза по ограничению деятельности российских пропагандистских каналов, дезинформация продолжает распространяться через якобы нейтральные третьи стороны в социальных сетях, в частности на платформе YouTube.
«В момент, когда Украина продолжает борьбу за свою свободу, информационное пространство Европы не должно становиться инструментом влияния России. Мы обязаны защищать европейское общество от манипуляций, подрывающих доверие к демократии», — подчеркивают депутаты ЕП.
Депутаты призывают Европейскую комиссию инициировать законодательные меры, обязывающие такие платформы, как YouTube, активно выявлять и удалять контент, служащий каналом российской пропаганды — даже если он повторно опубликован из других источников. Платформы также должны сотрудничать с регуляторами стран-членов и учреждениями по кибербезопасности для создания общего черного списка таких источников дезинформации. Владельцы платформ должны обеспечить большую прозрачность алгоритмов, чтобы случайно не усиливать распространение прокремлевского контента. Кроме того, по всей ЕС необходимо усиливать инициативы по развитию медиаграмотности, чтобы общество было лучше подготовлено к распознаванию манипуляций и ложных нарративов. Как указывают депутаты, защита информационного пространства имеет решающее значение для укрепления демократии и устойчивости общества перед внешними угрозами.
В Латвии к защите от внешних угроз подходят более серьезно. Так, недавно в стране был задержан мужчина, который несколько лет продавал доступ к запрещенным российским телеканалам.