Украина ввела на 50 лет санкции против детского лагеря "Артек"
Как сообщают украинские СМИ, президент Украины Владимир Зеленский ввел новые ограничительные меры против юридических и физических лиц Российской Федерации.
Санкции введены против организаций, которые занимаются перевоспитанием украинских детей с целью навязывания российской пропаганды и милитаристской идеологии против Украины.
В списке юридических лиц отмечается, что специальные экономические и другие ограничительные меры введены в отношении "Федерального государственного бюджетного учебного заведения "Международный детский центр "Артек". Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, а также другие меры. Ограничения вводятся на 50 лет.
Также под ограничительные меры попали "Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", "Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Херсонской области", "Автономная некоммерческая организация "Центр гуманитарных и культурных инициатив "Рассвет", "Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Мелитопольский государственный университет", "Общероссийская общественно-государственная просветительская организация "Российское общество "Знание", "Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Севастополя", "Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун" и другие.