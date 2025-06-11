Украина ввела на 50 лет санкции против детского лагеря "Артек"

В списке юридических лиц отмечается, что специальные экономические и другие ограничительные меры введены в отношении "Федерального государственного бюджетного учебного заведения "Международный детский центр "Артек". Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, а также другие меры. Ограничения вводятся на 50 лет.