ЕС принял очередной пакет санкций против России - 17-й по счету

Еврокомиссар по финансовым услугам, сбережениям и инвестициям Мария Луиш Албукерке отметила, что принятый во вторник 17-й пакет санкций подтверждает непоколебимую поддержку Украины со стороны Европейского союза и его решимость призвать Россию к ответу за ее агрессию. «Новые меры не только усиливают экономическое и технологическое давление на военную машину России, но и дают понять, что попытки обойти санкции будут иметь быстрые и серьезные последствия. Пакет мер более чем в два раза увеличивает число попавших под санкции судов, которые являются частью теневого флота или способствуют получению Россией доходов от продажи энергоносителей», - сказала она.