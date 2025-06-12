Латвийские медики встревожены: качество здравоохранения в стране становится все хуже и хуже
Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) рассказал о последнем докладе Европейской комиссии (ЕК) о Латвии. В нем много неприятной для страны информации.
Так, ЕК с обеспокоенностью отметила, что низкий уровень государственного финансирования здравоохранения делает его все менее доступным для населения, что не только подрывает социальную справедливость и увеличивает неравенство (из-за высоких расходов, которые несут люди), но также ухудшает показатели общественного здоровья и негативно влияет как на производительность рабочей силы, так и на конкурентоспособность национальной экономики.
Несмотря на рекомендацию ЕК в 2024 году укрепить систему здравоохранения, в настоящее время доступность и качество государственной медицины в Латвии продолжают отдаляться от среднего уровня по ЕС. Доля жителей, сообщающих о невозможности получить необходимые медицинские услуги, в 2023 году в Латвии была в несколько раз выше, чем в среднем по ЕС (7,8% против 2,4%) и продолжает расти. Недостаточное государственное финансирование также является причиной нехватки кадров в государственном секторе здравоохранения, поскольку не позволяет улучшить условия труда и повысить низкие зарплаты.
В качестве серьезного недостатка ЕК указала также на неспособность государства обеспечить выполнение целей, заложенных в Основных направлениях общественного здравоохранения на 2021–2027 годы — а именно, доведение государственного финансирования здравоохранения до 6% от ВВП к 2027 году. Вместо этого правительство прогнозирует, что в 2028 году финансирование составит лишь 4,1% от ВВП.
С целью повышения конкурентоспособности, устойчивости и социальной справедливости, ЕК, в частности, рекомендует Латвии обеспечить, чтобы государственное финансирование могло покрыть растущие потребности не только в сфере обороны, но также в здравоохранении и социальной защите; укрепить достаточность и доступность системы здравоохранения, включая обеспечение дополнительными человеческими и финансовыми ресурсами. «Рекомендации Комиссии ясны и логичны. Не сложно понять, что больной человек не может ни полноценно работать, ни защищать государство. Можно только гадать, почему этого не понимает премьер-министр, которая не видит здравоохранение среди приоритетов правительства. В свою очередь, LVSADA в пределах своих возможностей будет добиваться того, чтобы рекомендации ЕК для Латвии не остались только на бумаге», - заявил председатель LVSADA Валдис Керис.
Напомним, что специалисты Рижской Восточной клинической университетской больницы обратились недавно с открытым письмом к политикам Латвии. В письме они заявили, что госуправление неспособно выполнять ранее данные обещания, постоянно манипулирует с перераспределением уже выделенного финансирования и несистемно подходит к отрасли здравоохранения.