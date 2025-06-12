Латвийские медики встревожены: качество здравоохранения в стране становится все хуже и хуже

С целью повышения конкурентоспособности, устойчивости и социальной справедливости, ЕК, в частности, рекомендует Латвии обеспечить, чтобы государственное финансирование могло покрыть растущие потребности не только в сфере обороны, но также в здравоохранении и социальной защите; укрепить достаточность и доступность системы здравоохранения, включая обеспечение дополнительными человеческими и финансовыми ресурсами. «Рекомендации Комиссии ясны и логичны. Не сложно понять, что больной человек не может ни полноценно работать, ни защищать государство. Можно только гадать, почему этого не понимает премьер-министр, которая не видит здравоохранение среди приоритетов правительства. В свою очередь, LVSADA в пределах своих возможностей будет добиваться того, чтобы рекомендации ЕК для Латвии не остались только на бумаге», - заявил председатель LVSADA Валдис Керис.