Гудбай, Ленин? Жители РФ выстроились в очередь, чтобы в последний раз посмотреть на вождя мировой революции

"Власти утверждают, что тело Ленина, умершего в 1924 году после создания первого в мире социалистического государства, останется на месте, и центральный зал, где он находится, трогать не будут. Тем не менее, новость о временном закрытии мавзолея вызвала наплыв желающих попасть внутрь — многие опасаются, что это может быть их последняя возможность увидеть Ленина", - сообщает Reuters.