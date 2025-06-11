Гудбай, Ленин? Жители РФ выстроились в очередь, чтобы в последний раз посмотреть на вождя мировой революции
Как сообщает Reuters, россияне массово устремились посмотреть на тело Владимира Ленина, опасаясь, что это может стать последней возможностью взглянуть на вождя большевиков перед тем, как мавзолей на Красной площади в Москве закроется на ремонт до 2027 года. Статья называется "Губай, Ленин?".
Мавзолей, в котором хранится напоминающее восковую фигуру тело Ленина в костюме-тройке, ожидает капитальный ремонт. Решение о ремонте было принято после выявления конструктивных проблем при недавней проверке. Знаменитое красно-черное гранитное сооружение, некогда популярное среди западных туристов и по-прежнему любимое россиянами из регионов, должно закрыться в ближайшие недели. Работы продлятся до июня 2027 года.
"Власти утверждают, что тело Ленина, умершего в 1924 году после создания первого в мире социалистического государства, останется на месте, и центральный зал, где он находится, трогать не будут. Тем не менее, новость о временном закрытии мавзолея вызвала наплыв желающих попасть внутрь — многие опасаются, что это может быть их последняя возможность увидеть Ленина", - сообщает Reuters.
«С исторической точки зрения я хочу успеть увидеть его в мавзолее, потому что думаю, что Ленина в какой-то момент похоронят — возможно, в обозримом будущем», — сказала Татьяна Толстик, историк из Ульяновска, родного города Ленина.
Молодая женщина по имени Снежана, не назвавшая фамилии, призналась, что хочет «погрузиться в прошлое», поскольку не уверена, как долго еще будет возможность посещать мавзолей. Кремль, впрочем, неоднократно опровергал планы по окончательному закрытию мавзолея.
Коммунистическая партия, управлявшая страной с 1917 года до распада СССР в 1991-м, категорически выступает против захоронения тела Ленина. Лидер партии Геннадий Зюганов заявил, что президент Владимир Путин заверил его: этого не произойдет, пока он у власти.
Наследие лидера Октябрьской революции в последние годы все чаще подвергается сомнению. Так, в Кыргызстане недавно снесли самый высокий памятник Ленину в Центральной Азии.