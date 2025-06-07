В Кыргызстане снесли самый высокий памятник Ленину в Центральной Азии
В Кыргызстане в субботу был демонтирован самый высокий в Центральной Азии памятник лидеру российской большевистской революции Владимиру Ленину.
Памятник высотой 23 метра находился на центральной площади города Ош — второго по величине города страны. Власти предупредили, что решение о его переносе не должно политизироваться. Как сообщили представители городской администрации, памятник был тихо демонтирован ночью и будет перемещен в другое место.
«Это не политическое решение», — заявили в горсовете, сославшись на многочисленные случаи в самой России, где памятники Ленину также были демонтированы или перенесены.
«Это обычная практика, цель которой — улучшить архитектурный и эстетический облик города», — говорится в официальном заявлении.
Кыргызстан был аннексирован Российской империей в XIX веке, а после большевистской революции 1917 года стал частью Советского Союза. Независимость страна обрела после распада СССР в 1991 году.
В Латвии вопрос памятников тоже весьма политизирован. Так, в Риге недавно решили демонтировать памятник писателю Андрею Упиту. Ранее его хотели распилить.