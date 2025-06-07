В Кыргызстане снесли самый высокий памятник Ленину в Центральной Азии

Памятник высотой 23 метра находился на центральной площади города Ош — второго по величине города страны. Власти предупредили, что решение о его переносе не должно политизироваться. Как сообщили представители городской администрации, памятник был тихо демонтирован ночью и будет перемещен в другое место.