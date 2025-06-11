Макрон: после резонансного убийства Франция хочет запретить соцсети для детей младше 15 лет

Греция, при поддержке Франции и Испании, возглавляет инициативу, направленную на существенное ограничение времени, которое подростки проводят онлайн. Но Макрон подчеркнул, что хочет действовать быстрее. "Социальные сети должны быть запрещены для тех, кто младше 15 лет", — заявил Макрон в интервью французскому государственному телеканалу France 2. Это заявление прозвучало после того, как 15-летний школьник смертельно ранил сотрудника школы во время плановой проверки рюкзаков в одной из школ Восточной Франции.