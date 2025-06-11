Макрон: после резонансного убийства Франция хочет запретить соцсети для детей младше 15 лет
Французский президент Эмманюэль Макрон запретит социальные сети для детей до 15 лет во Франции "в течение ближайших месяцев", если на уровне Европейского Союза не будет достигнут прогресс.
Греция, при поддержке Франции и Испании, возглавляет инициативу, направленную на существенное ограничение времени, которое подростки проводят онлайн. Но Макрон подчеркнул, что хочет действовать быстрее. "Социальные сети должны быть запрещены для тех, кто младше 15 лет", — заявил Макрон в интервью французскому государственному телеканалу France 2. Это заявление прозвучало после того, как 15-летний школьник смертельно ранил сотрудника школы во время плановой проверки рюкзаков в одной из школ Восточной Франции.
"Я даю себе несколько месяцев, чтобы запустить европейскую мобилизацию. Если этого не произойдет — начнём действовать во Франции. Мы не можем ждать", — добавил президент.
В частности, он объявил, что вскоре в его стране будет введена проверка возраста на сайтах, которые продают ножи онлайн – по аналогии с мерами, которые уже действуют для порносайтов. "15-летний ребенок больше не сможет купить нож онлайн. Это означает, что мы введем огромные финансовые санкции и запреты", – пообещал он.
Школьник был задержан на месте преступления. По данным Национальной жандармерии, сотрудник школы погиб во время стандартной проверки рюкзаков в лицее города Ножан. Полицейский, который участвовал в проверке, получил легкие ранения при задержании подозреваемого, напавшего с тем же ножом.
Пока неизвестно, связано ли нападение с чем-либо, что подросток мог увидеть в социальных сетях.