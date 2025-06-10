Неужели такое может случиться и в Латвии?! Во Франции ученик зарезал школьную помощницу за проверку рюкзака

С марта французская полиция начала выборочные проверки рюкзаков учеников и других лиц в школах и у их входов, чтобы выявить скрытые ножи или другие виды оружия. «Ассистентка просто выполняла свою работу, встречая учеников у входа в школу», — заявила представительница профсоюза учителей SE-UNSA, добавив, что этот инцидент показывает: никакие меры не обеспечивают полной безопасности, и поэтому необходимо сосредоточиться на превентивных действиях.