Неужели такое может случиться и в Латвии?! Во Франции ученик зарезал школьную помощницу за проверку рюкзака
На востоке Франции 15-летний школьник во вторник ранил ножом помощницу учителя, которая от полученных травм скончалась в больнице.
Нападение произошло в городе Ножан. Школьник напал с ножом на 31-летнюю помощницу во время проверки рюкзаков у входа в школу. Подозреваемый задержан, сообщили официальные лица. По данным национальной жандармерии, жандарм, который задерживал 15-летнего ученика 9 класса средней школы, также получил легкие ранения руки.
Во Франции в последние годы произошло несколько инцидентов, в которых школьники нападали на преподавателей или одноклассников. Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил эту волну бессмысленного насилия. "Охраняя наших детей, в Ножане погибла школьная помощница, став жертвой бессмысленной волны насилия. Мы все поддерживаем ее семью, близких, коллег и все образовательное сообщество. Страна скорбит, и правительство мобилизует усилия на снижение уровня преступности", – написал президент в соцсетях.
Alors qu’elle veillait sur nos enfants à Nogent, une assistante d’éducation a perdu la vie, victime d’un déferlement de violence insensé.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 10, 2025
Tous, nous sommes aux côtés de sa famille, de ses proches, de ses collègues et de l’ensemble de la communauté éducative.…
Министр образования Элизабет Борн, прибывшая в Ножан, поблагодарила тех, кто помог обезвредить нападавшего и защитить остальных учеников.
С марта французская полиция начала выборочные проверки рюкзаков учеников и других лиц в школах и у их входов, чтобы выявить скрытые ножи или другие виды оружия. «Ассистентка просто выполняла свою работу, встречая учеников у входа в школу», — заявила представительница профсоюза учителей SE-UNSA, добавив, что этот инцидент показывает: никакие меры не обеспечивают полной безопасности, и поэтому необходимо сосредоточиться на превентивных действиях.
В Латвии в начале этого года также директорам школ из соображений безопасности разрешено обыскивать вещи учеников и ограничивать их передвижение. Вопрос о безопасности в учебных заведениях вновь стал актуальным после случаев агрессии и насилия в отдельных школах.