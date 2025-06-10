Неужели такое может случиться и в Латвии?! Во Франции ученик зарезал школьную помощницу за проверку рюкзака
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
Реально & Невероятно

Неужели такое может случиться и в Латвии?! Во Франции ученик зарезал школьную помощницу за проверку рюкзака

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

На востоке Франции 15-летний школьник во вторник ранил ножом помощницу учителя, которая от полученных травм скончалась в больнице.

Нападение произошло в городе Ножан. Школьник напал с ножом на 31-летнюю помощницу во время проверки рюкзаков у входа в школу. Подозреваемый задержан, сообщили официальные лица. По данным национальной жандармерии, жандарм, который задерживал 15-летнего ученика 9 класса средней школы, также получил легкие ранения руки.

Во Франции в последние годы произошло несколько инцидентов, в которых школьники нападали на преподавателей или одноклассников. Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил эту волну бессмысленного насилия. "Охраняя наших детей, в Ножане погибла школьная помощница, став жертвой бессмысленной волны насилия. Мы все поддерживаем ее семью, близких, коллег и все образовательное сообщество. Страна скорбит, и правительство мобилизует усилия на снижение уровня преступности", – написал президент в соцсетях.

Министр образования Элизабет Борн, прибывшая в Ножан, поблагодарила тех, кто помог обезвредить нападавшего и защитить остальных учеников.

С марта французская полиция начала выборочные проверки рюкзаков учеников и других лиц в школах и у их входов, чтобы выявить скрытые ножи или другие виды оружия. «Ассистентка просто выполняла свою работу, встречая учеников у входа в школу», — заявила представительница профсоюза учителей SE-UNSA, добавив, что этот инцидент показывает: никакие меры не обеспечивают полной безопасности, и поэтому необходимо сосредоточиться на превентивных действиях.

В Латвии в начале этого года также директорам школ из соображений безопасности разрешено обыскивать вещи учеников и ограничивать их передвижение. Вопрос о безопасности в учебных заведениях вновь стал актуальным после случаев агрессии и насилия в отдельных школах.

Темы

Эммануэль МакронФранцияПолиция

Другие сейчас читают