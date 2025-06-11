Разница огромная, но не все так просто: белоруcов удивила стоимость коммунальных услуг в Латвии
Как сообщают белорусские СМИ, содержание условной квартиры (площадью 85 квадратных метров) в Беларуси обойдется в 53 доллара в месяц. Это намного меньше, чем у ее западных соседей. В Латвии коммунальные платежи за такую квартиру составят 300 долларов, в Польше — 293, а в Литве — 232.
Журналисты объясняют: белорусские власти манипулируют с тарифами ЖКХ: субсидируя коммунальные платежи населению, правительство продает газ всем остальным с надбавкой больше чем в 60%.
Но еще меньше поводов для гордости получается, если сравнить, сколько стоит коммуналка в Беларуси, с зарплатами. Потому что даже с учетом рекордного укрепления белорусского рубля средняя зарплата в Беларуси составляет 870 долларов. То есть после уплаты коммуналки на руках у условно среднего беларуса остается немногим менее 820 долларов.
При этом средняя зарплата в Латвии была 1700 евро, в Литве — 1920. В Польше средняя зарплата в апреле выросла до больше чем 9000 тысяч злотых, что составляет 2400 долларов по текущему курсу. То есть у условного поляка после уплаты коммуналки на руках останется 2100 долларов.
Минимальная зарплата в Польше — 1200 долларов. Так что после оплаты коммуналки у живущего на минималку поляка останется больше денег, чем у получающего среднюю зарплату белоруса.
Ранее мы сообщали о том, что в Беларуси в этом году возник дефицит картофеля, а цена на него взлетела до небывалых высот. Власти страны отменили санкции и разрешили картошку импортировать даже из стран НАТО.