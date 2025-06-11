Разница огромная, но не все так просто: белоруcов удивила стоимость коммунальных услуг в Латвии

Но еще меньше поводов для гордости получается, если сравнить, сколько стоит коммуналка в Беларуси, с зарплатами. Потому что даже с учетом рекордного укрепления белорусского рубля средняя зарплата в Беларуси составляет 870 долларов. То есть после уплаты коммуналки на руках у условно среднего беларуса остается немногим менее 820 долларов.